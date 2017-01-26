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26 Янв, at 10:38

МВД Афганистана намерено выполнить приказ об аресте телохранителей А.Р. Дустума
Привлечением охранников вице-президента к ответственности займётся полиция

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МВД Афганистана намерено выполнить приказ об аресте телохранителей А.Р. Дустума

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КАМЕНЕВ Сергей
ФЕНЕНКО Алексей
ТАРИН Мирвайс
АЗИЗ Залмай
КОРГУН Виктор
ХАСАН Шерхасан
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