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31 Дек, at 00:57

Афганский кризис и трехсторонняя московская встреча
27 декабря в Москве состоялась трехсторонняя китайско-российско-пакистанская встреча по вопросам урегулирования афганского кризиса.

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ДУБНОВ Аркадий
ГЕРАСИМОВА Алевтина
КАМЕНЕВ Сергей
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ФЕНЕНКО Алексей
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