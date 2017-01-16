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16 Янв, at 20:16

Ашраф Гани обвинил Пакистан в предоставлении убежища организаторам недавних атак
Президент Афганистана обсудил недавние теракты с главой пакистанской армии

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Ашраф Гани обвинил Пакистан в предоставлении убежища организаторам недавних атак

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