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5 Фев, at 19:23

Снегопады в провинциях Герат и Логар унесли жизни 8 человек
В результате недавних снегопадов на территории афганских провинций Герат и Логар погибли 8 человек

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Авторы

ГЕРАСИМОВА Алевтина
ИВАНОВ Валерий
КОСТЫРЯ Анатолий
СЕРЕНКО Андрей
ОКИМБЕКОВ Убайд
ПОЙЯ Самеулла
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