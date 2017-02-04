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3 Фев, at 14:53

Талибы атаковали здание администрации и штаб полиции в уезде Гармсер провинции Гельманд
Очередной уезд беспокойной южной провинции подвергся наступлению повстанческих сил

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Авторы

ТАРИН Мирвайс
КАМЕНЕВ Сергей
СЕРЕНКО Андрей
САБИР Фахим
ПЛАСТУН Владимир
ДУБНОВ Аркадий
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