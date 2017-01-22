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21 Янв, at 23:24

Умер глава Высшего совета мира Пир Гилани
В Кабуле скончался председатель Высшего совета мира Пир Саид Ахмад Гелани

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Умер глава Высшего совета мира Пир Гилани

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Авторы

ПОЙЯ Самеулла
МЕНДКОВИЧ Никита
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ГЕРАСИМОВА Алевтина
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СЕРЕНКО Андрей
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