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1 Фев, at 12:00

Хаятулла Хаят: Власти Гельманда готовы обеспечить безопасность проекта ТАПИ
Провинция Гельманд на юго-западе Афганистана считается одним из самых неспокойных регионов, и последние 15 лет исполняет роль главного поставщика новостей

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Абдулла Абдулла: Правительство принимает меры для стабилизации ситуации в Гельманде

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Власти провинции Гельманд обвиняют Иран и Пакистан в пособничестве «Талибану»

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В Пакистане были убиты двое афганцев, третий получил ранения

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Из других СМИ

Авторы

ДУБНОВ Аркадий
АЗИЗ Залмай
ОКИМБЕКОВ Убайд
ПАНФИЛОВА Виктория
КОНДРАТЬЕВ Алексей
КОНАРОВСКИЙ Михаил
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