Главные новости
Талибы атаковали здание администрации и штаб полиции в уезде Гармсер провинции Гельманд
Очередной уезд беспокойной южной провинции подвергся наступлению повстанческих сил
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Хаятулла Хаят: Власти Гельманда готовы обеспечить безопасность проекта ТАПИ
Провинция Гельманд на юго-западе Афганистана считается одним из самых неспокойных регионов, и последние 15 лет исполняет роль главного поставщика новостей
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Игра в «Талибан»: январские теракты в Афганистане и борьба за сферы влияния в регионе
Вскоре после новогодних праздников установившийся в Афганистане режим «относительной тишины» нарушила серия терактов, прокатившихся по всей стране.
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Юнус Кануни: После свержения «Талибана» Афганистан пережил время упущенных возможностей
В текущем году исполняется 15 лет со времени проведения Боннской конференции – международного мероприятия, заложившего основы постталибской государственности
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Что несет Афганистану российско-американское противостояние
Недавнее сближение региональных держав по афганскому вопросу, в частности, трехсторонняя встреча в Москве с участием России, Китая и Пакистана
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Мохиуддин Мехди: Региональная интеграция является последним шансом на урегулирование афганского кризиса
Новая позиция России и Китая по афганскому вопросу стала реакцией на попытки внутренних и внешних сил переместить нестабильность на север Афганистана
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Афганский кризис и трехсторонняя московская встреча
27 декабря в Москве состоялась трехсторонняя китайско-российско-пакистанская встреча по вопросам урегулирования афганского кризиса.
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Асад Дуррани: «Пакистан и Талибан пытались скрыть гибель муллы Омара, чтобы сохранить объединяющий авторитет его имени»
Беспорядки в Афганистане неизбежно выходят за его пределы в силу исторических, географических и демографических причин.