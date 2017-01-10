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9 Янв, at 14:18

США расширили операции с применением авиаударов в Афганистане
Американские ВВС продолжат активное участие в проведении зачисток на территории ИРА

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