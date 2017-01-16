Главные новости
Ашраф Гани обвинил Пакистан в предоставлении убежища организаторам недавних атак
Президент Афганистана обсудил недавние теракты с главой пакистанской армии
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Юнус Кануни: После свержения «Талибана» Афганистан пережил время упущенных возможностей
В текущем году исполняется 15 лет со времени проведения Боннской конференции – международного мероприятия, заложившего основы постталибской государственности
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Что несет Афганистану российско-американское противостояние
Недавнее сближение региональных держав по афганскому вопросу, в частности, трехсторонняя встреча в Москве с участием России, Китая и Пакистана
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Мохиуддин Мехди: Региональная интеграция является последним шансом на урегулирование афганского кризиса
Новая позиция России и Китая по афганскому вопросу стала реакцией на попытки внутренних и внешних сил переместить нестабильность на север Афганистана
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Афганский кризис и трехсторонняя московская встреча
27 декабря в Москве состоялась трехсторонняя китайско-российско-пакистанская встреча по вопросам урегулирования афганского кризиса.
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Асад Дуррани: «Пакистан и Талибан пытались скрыть гибель муллы Омара, чтобы сохранить объединяющий авторитет его имени»
Беспорядки в Афганистане неизбежно выходят за его пределы в силу исторических, географических и демографических причин.
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Абдул Гафур Левал: В современной мировой политике нейтралитет стал невозможным
Как правило, стремление к миру и переговорам проявляется с наступлением зимнего сезона в связи с невозможностью ведения масштабных боевых действий.
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Захир Вахдат: Мы будем защищать Сари-Пуль до последнего вдоха
Провинция Сари-Пуль на севере Афганистана превратилась в один из наиболее неспокойных регионов страны. На днях «Талибан», атаковав город Сари-Пуль, вплотную приблизился к зданию администрации